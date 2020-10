Keskerakonna juhtiv poliitik kommenteeris: „Esmaspäeva hommikul kell 10 käitus Martin Helme nagu lumehelbeke, kui tuli kriisihetkel kõvatama ja peaministrit ründama. Arusaamatu.”

Küsitakse, kui kaua jätkub peaministri alandamine. Reaalsus on, et kas EKRE annab järele või teeb Reformierakond parema pakkumise. Keskerakond on nurka surutud ja koalitsiooni lõpp on lähemal kui kunagi varem.