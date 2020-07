Kas on laenuandjaid, kelle ärimudeli osa ongi ajada inimesed laenulõksu ja seejärel pigistada neist kõik võimalik välja?



Eichhorst: On laenufirmasid, kes käituvad teisiti, kui mina eraisikuna käituksin. Kui ma annan laenu, siis teen seda siis, kui loodan selle tagasi saada. Kui vaatan mõnda laenulepingut ja selle kõrval inimest, kellele see anti, on mul küsimus, kas firma tõsiselt arvas, et sealt tuleb midagi tagasi.

Talk-Kõdar: Ühes kohtuvaidluses, mis mul oli seotud vastutustundliku laenamise põhimõttega, tugines hageja sellele, et laenuandja järgis vastutustundliku laenamise põhimõtet, sest inimese kontole jäi iga kuu raha järele. See summa oli 60 senti. Talle anti tuhandeid eurosid laenu. Niimoodi ei järgita vastutustundliku laenamise põhimõtet.

Eichhorst: Olen näinud meile, milles on kirjas, et kui saadad meile oma konto väljavõtte, saad 5500 eurot laenu, kui konto väljavõtet ei saada, siis siia nupule vajutades saad kohe 4000.