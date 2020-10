Raphael kasutab meie vestluses vaid eesnime ja ta nägu on kaetud rätikuga. Teda on mitmel korral tappa tahetud ja praegugi ei saa ta end turvaliselt tunda. Seetõttu vahetab ta iga natukese aja järel elukohta. Hommikuid alustab ta palvega, sest teab, et iga päev võib jääda viimaseks. Tänaval liigeldes tuleb autotulistamise ennetamiseks valida alati erinev marsruut.