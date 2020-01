Arvutisimulatsioon: koronaviirus võiks pooleteise aastaga tappa 65 miljonit inimest

„Olen pikka aega mõelnud, et kõige tõenäolisem uus pandeemiat põhjustav viirus on koronaviirus,” ütles ta Business Insiderile.

„Me ei tea veel, kui nakkav see on. Me teame, et see levib inimeselt inimesele, kuid me ei tea, mil määral. Esmamulje on, et see on oluliselt leebem kui SARS. Nii et see on rahustav,” ütles ta.