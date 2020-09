Kaubanduskõneluste ummikseisule ei paista seni väljapääsu ja järjest suurem on tõenäosus, et Briti kaupadele hakkavad jaanuaris üleöö kehtima karmid EL-i tariifid. Samal ajal on London hakanud märku andma, et kavatseb taganeda ka juba EL-iga sõlmitud lahkumisleppest, sest pole rahul sinna kirjutatud Põhja-Iiri erikorraga. Osa vaatlejaid peab teadet survestamiseks, mille eesmärk on sundida EL enne kaubanduskõneluste tähtaja kukkumist järele andma. Olemasolev kaubanduslepe aegub automaatselt uuest aastast, uus tuleks asjaosaliste sõnutsi sõlmida hiljemalt oktoobris.

Pühapäeval teatas Financial Times valitsusallikatele viidates, et Boris Johnsoni valitsus kavatseb tulla sügisel välja seaduseelnõudega, mis lähevad lahkumisleppega teadlikult vastuollu. Esimene neist oleks uue Briti siseturu seaduse eelnõu, mis avaldatakse sel kolmapäeval. „Oleme täiesti teadlikud, et see rikub rahvusvahelist õigust,” ütles üks allikas ajalehele.