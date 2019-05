Juuni teine nädal võib Brexiti puhul taas otsustava tähtsusega olla, kirjutab New York Times. Siis tuleb külla USA president Donald Trump ning Briti parlament saab neljandat ja peaaegu täie kindlusega ka viimast korda hääletada peaminister Theresa May Euroopa Liidust lahkumise kava üle. May on lubanud, et kui saadikud ebapopulaarse leppe heaks kiidavad, astub ta tagasi. Praeguses poliitilises olukorras paistab aga tõenäoline, et May peab ka leppe läbikukkumise korral ikkagi lahkuma.