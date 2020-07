Bulgaaria poliitika on kõike muud kui igav. Peaminister magab, püstol öökapil. Ametlikult opositsiooni kuuluv oligarh pesitseb avalikule rannale ebaseaduslikult rajatud suvilas, mida veel hiljuti kaitsesid uudishimulike silmade eest riikliku julgeoleku agendid.

Paljud bulgaarlased on seda laadi põnevusest tüdinenud ja nõuavad peaminister Bojko Borisovi tagasiastumist. Neid toetab ka Bulgaaria president, kelle vastu omakorda on sõdima hakanud Borisovi kontrolli all olev prokuratuur.