Donbassi isehakanute eksjuht Girkin tunneb end moraalselt vastutavana

Donbassi nn rahvavabariigi relvastatud võitlejate endine juht Igor Girkin on hakanud agaralt intervjuusid andma. Sel nädalal jõudis avalikkuse ette neljatunnine Skype’i-intervjuu Ukraina ajakirjanikule ja eile ilmus Briti väljaandes The Times Girkini kommentaaridega artikkel.

Mõlemas loos ütleb Girkin esimest korda, et peab end 2014. aastal Ida-Ukrainas alla tulistatud Malaisia reisilennuki intsidendi eest kaudselt vastutavaks. „Konflikti osalise ja komandörina tunnen moraalset vastutust,” on Girkin öelnud The Timesile.