Eerik-Niiles Kross tahab Venemaa poliitvangid Euroopas luubi alla võtta

Kui kõige kuulsam Nõukogude dissident Andrei Sahharov 1975. aastal keset kõige sügavamat Brežnevi stagnatsiooniaega Nobeli auhinna sai, ei lastud tal seda Stockholmi vastu võtma minna. Tema kõne kandis ette abikaasa Jelena Bonner, kes loetles tseremoonial Sahharovi palvel 126 tol ajal teada olnud Nõukogude Liidus poliitilistel põhjustel vangi pandud inimese nime.

Ent jaanuaris 2020 on Venemaa kõige tunnustatuma inimõiguste kaitse organisatsiooni Memorial poliitvangide registrisse kantud 302 praegu kinnipeetavat poliitvangi. Niisiis on neid Vladimir Putini võimu all vähemalt kaks korda rohkem.