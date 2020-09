Valgevene sanktsioonide nimekirjas on 40 inimest, kes saavad veel veidi hinge tõmmata, sest piirangute kehtestamine põrkas Küprose vastuseisule. Küpros pole siiski ebatavaliselt Lukašenka-sõbralik, vaid nõuab, et sanktsioonid kehtestataks ka Türgile. See pole aga niisama lihtne.