Kas südames usute, et midagi mätsiti kinni?

Ma ei tahaks seda väljendit kasutada. Ma ei tea seda. Aga rahvusvahelise uurimiskomisjoni JAIC raportis väidetakse, et laevakere on terve, ja on selge, et tegelikult ei ole. Minu arvates ei tule kõik need spekulatsioonid ja vandenõuteooriad lihtsalt õhust. Kui meil oleks Estonia kohta kindlad teadmised ja faktid, siis saaksime vandenõuteooriatele lõpu teha. See on oluline ka sellepärast, et pikas perspektiivis kahjustab teadmatus meie riikide valitsusi ja nende suhet oma kodanikega. Küsimus on ka demokraatias.