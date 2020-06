Helsingi meer: suvel avame pargid ja väljakud erandkorras restoranidele ja kauplejatele

Helsingi linnapea Jan Vapaavuori (Koonderakond) ütleb intervjuus, et kriisiolukorras on aeg reegleid vähendada ja firmasid hädast välja aidata. Kuna Helsingis kuulub suur osa äriruume linnale, loobus linn esialgu kolmeks kuuks sadadelt firmadelt üüri nõudmast. „Praegu tundub, et peaaegu kõik väikefirmad on suutnud ellu jääda,” ütles Vapaavuori.

Helsingi hakkab ajutiselt avalikus ruumis äritegevust lubama, avades väljakud, turuplatsid, pargid ja rannad äriks ja üritusteks. „Firmad võivad pakkuda algatusi ja eksperimente ning linn teeb kõik, et need ellu viia,” sõnas Vapaavuori. „Kui näiteks restoran tahab kõrvalasuvasse parki mõned lauad ja toolid paigutada, siis võtab linn selle uute reeglite alusel kaalumisele.”