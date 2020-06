Hiina keerab uue viiruspuhangu kartuses Pekingi taas lukku

Hiina pealinnas Pekingis tuvastati uus koroonapuhang. Võimude kiirest reageerimisest hoolimata hoiatavad tervishoiuametnikud, et olukord võib väga suure tõenäosusega hullemaks muutuda. Peking teatas esmaspäeval 49 uuest nakkusjuhtumist, neist 36 on seotud sealse Xinfadi mereannituruga. Turg kui uue puhangu keskpunkt on kinni alates laupäevast.

Pühapäeva keskööst suleti pealinnas kümme elamurajooni ümber teisegi, Yuquandongi turu, kus nädalavahetusel avastati üks sümptomiteta viiruskandja. Turg pandi kinni. Võimud kinnitasid eile, et Yuquandongi juhtum on seotud Xinfadi turu omaga. Elanikel kästi jääda koju karantiini ja lasta endalt proove võtta. Pekingi elamurajoonides hakkas uuesti kehtima turvakontroll, ka võivad elanikud arvestada kontrollkõnede ja kodukülastustega.

Turult võetud proovidest leiti viiruse jälgi imporditud kalast ja lihast. Pekingi linnavalitsuse epidemioloogi Yang Pengi sõnul võis viirus linna jõuda välismaalt, kuid seda on tarvis täpsemalt uurida. Pekingi uus haiguskolle tekitab seda enam muret, et linn on viiruse eemal hoidmiseks kehtestanud ranged reisipiirangud ja karantiininõuded. Elu Pekingis oli just hakanud tagasi normaalsuse suunas liikuma: inimesed naasid tööle ja hakkasid uuesti väljas käima.