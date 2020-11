Tšehhi meedia teatab, et Hiina on alustanud senati esimehe Miloš Vystrčili vastast laimukampaaniat, mida suunab Šveitsis tegutsev variorganisatsioon.

Portaali Aktuálně teatel on nende poole pöördunud Šveitsi konsultatsioonifirma esindajad, kes üritavad leida Tšehhi meedias avaldamiskohta Vystrčili puudutavale võltsuudisele. Firmaga seotud „uudisteportaali” juhtkonda kuulub Hiina kodanik Zhu Ailian, kes juhib ühtlasi Šveitsi hiinlaste diasporaaühendust ja Euroopa-Jianxi kaubanduskoda.