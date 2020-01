Hiina viirusesse surnute arv tegi järjekordse hüppe, haigus jõudis Euroopasse

Wuhani toidupoodides on teadete kohaselt pikad järjekorrad ja tõuklemist, sest varud on otsakorral.

Kõigis avalikes kohtades on kohustuslikud näomaskid ja mõnede elanike sõnul on Wuhan muutunud kummituslinnaks. Siiski on sajad tuhanded inimesed uue aasta tähistamiseks juba Wuhanist lahkunud. Et haiguse peiteperiood on umbes viis päeva, võivad nad olla juba viiruse edasi andnud sellest ise teadmata.