Hirmu külvava Wuhani viiruse epitsentris eestlasi teadaolevalt pole

Hong Kong on välja kuulutanud "tervise hädaolukorra", loobudes tähistamast Hiina uusaastapidustusi. Taiwan on keelanud oma pinnale Hubei provintsist pärit turistide sisenemise.

Koroonaviirus on praeguseks nõudnud kahenädalase perioodi jooksul neljakümne ühe inimese elu - tänaseks on viirus tapnud ka arsti, kes haigete patsientidega tegeles. Lisaks Hiinale on haigusjuhtumeid avastatud nii Prantsusmaal, Austraalias kui ka Ühendriikides. Soomes on kaks koroonaviiruse kandmises kahtlustatavat inimest isoleeritud.