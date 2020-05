Iisraeli piire nihutav Netanyahu sõdib ka Iisraeli kohtuga

Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu kirjutab end tänavu ilmselt kahe asjaga ajalukku. Esmaspäeval parteikaaslastega kohtudes märkis ta, et esimest korda pärast riigi asutamist on tekkinud võimalus annekteerida Jordani Läänekaldal asuvad Palestiina alad ja seda tuleb alustada juba sel suvel. Päev varem astus ta Jeruusalemmas kohtupinki, saades Iisraeli ajaloo esimeseks valitsusjuhiks, kes peab end ametis olles kriminaalsüüdistuste eest kaitsma.

Erakonna Likud parlamendifraktsiooniga kohtudes märkis Netanyahu, et annekteerimiseks vajalikke hääletusi alustatakse niipea, kui värske koalitsioonilepe võimaldab – see tähendab 1. juulil. Endise opositsiooniliidri Benny Gantzi erakonnaga Sinine ja Valge sõlmitud leppe järgi peab annekteerimisel olema USA heakskiit, mis tänavu saadigi.



Kiirustamise põhjus on kaalutlus, et Netanyahut toetav president Donald Trump ei pruugi järgmisel aastal tingimata ametis jätkata. „Esimest korda pärast 1948. aastat on meil ajalooline võimalus laiendada Iisraeli suveräänsust [USA-ga] kokkulepitud viisil Juudamaal ja Samaarias,” ütles peaminister parteikaaslastele. „Seda võimalust ei tohi kasutamata jätta.”