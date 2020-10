27. septembril Mägi-Karabahhis Armeenia ja Aserbaidžaani sõjaväelaste vahel alanud relvakonflikt on muutunud suurimaks ja intensiivseimaks pärast vaherahu sõlmimist 1994. aastal. Bakuu ja Jerevan süüdistavad teineteist provotseerimises ja agressioonis. Mõlemas riigis on praeguseks kehtestatud sõjaseisukord ja kuulutatud välja mobilisatsioon. Kas see on suure sõja algus?