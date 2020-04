Lukašenka koroonaravimid: viin, saun, traktor ja odav Vene nafta

Mida teha kogu maailma räsiva haiguspuhangu korral? Kõigepealt tuleks leida endale töötamiseks põllulapp ning edasise eest hoolitsevad juba emake maa ja Belarusi traktor. Sellist talupojatarkust soovitas mõni nädal tagasi Valgevene rahvale president Aljaksandr Lukašenka.

Nädal tagasi välismeediale antud intervjuus oli riigipeal lisada veel mõni nõuanne. „Ma ei joo, aga viimasel ajal olen soovitanud inimestel viinaga niihästi käsi pesta kui ka mürgitada sellega viirust,” ütles ta Briti lehele Times. „Päevas tuleks juua 40–50 milliliitri väärtuses puhast alkoholi. Aga mitte tööajal.”

Peale selle tasub Lukašenka sõnul käia kaks-kolm korda nädalas saunas ja võtta pärast seda jälle 100 grammi viina.



Nädalavahetuse üritustekavast leiab Moskva ja Peterburi estraadiartistide, hevibändide ja räpparite kuulutusi, keda kodulinnades praegu esinema ei lastaks. Kuigi staadionidel on vaatajate arv kesine, on Valgevene jalgpalliliigas jätkuvad mängud hakanud ühtäkki huvitama välismaiseid telekanaleid. Reutersi teatel on Valgevene jalgpalliliidul praeguseks õnnestunud sõlmida ülekandelepingud vähemalt kümnes riigis, sealhulgas Ukrainas, Venemaal, Indias ja Iisraelis. Jalgpalliliidu pressiesindaja nimetas olukorda pretsedendituks.