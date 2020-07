Valgevene riigipea Aljaksandr Lukašenka kandideerib augustis kuuendat korda presidendivalimistel, mis nagu enamik eelmisigi ei tõota tulla vabad ega ausad. Ent kui 2015. aasta valimised möödusid suuremate rahutuste ja arreteerimisteta, siis nüüd on peale kasvanud uus põlvkond, kes on valmis Lukašenkale vastu astuma. Sõltumatute küsitluste järgi on presidendi toetus rekordmadal ja ulatub parimal juhul 6%-ni.

Pärast seda, kui valimiskomisjon oli otsustanud jätta kaks populaarset kandidaati registreerimata, kogunes teisipäeval Minski tänavaile tuhandeid meeleavaldajaid, kellest üle 200 arreteeriti. Mitmes videos võib näha politseinikke meeleavaldajaid nuiadega peksmas, pressifotode põhjal osalesid peksmises ka nn tituškad ehk erariietes meeste jõugud. Uus on see, et jõudu on hakanud kasutama ka meeleavaldajad. Siseministeeriumi teatel sai Minskis õhtu jooksul viga kuus OMON-i märulipolitseinikku, kellest neli vajas haiglaravi.