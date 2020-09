Presidendipalee teatel on eesmärk näidata Prantsusmaa solidaarsust Leedu ja Lätiga ning osutada, et idapoolsete riikidega arvestatakse. „Visiidiga näitab Macron tähelepanu väikeriikidele, mille Pariis on seni liiga tagaplaanile jätnud,” märgib ajaleht Le Monde. „Ühiste huvide rõhutamise kõrval pööratakse tähelepanu ka nende riikide ajaloolistele kannatustele.” Peale Leedus teenivate Prantsusmaa sõdurite külastas Macron näiteks ka 1991. aasta Vilniuse veresauna ohvrite hauda ja pani sinna pärja.