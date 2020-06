Osa Saksamaalt lahkuvaid USA vägesid kolib edasi ida poole

USA ja Saksa meedias ilmunud teated ligi 10 000 sõjaväelase Saksamaalt äratoomise kohta tekitasid Saksa poliitikute seas saginat. Bundestagi väliskomisjoni juht, kantsler Angela Merkeli mantlipärijaks kandideeriv Norbert Röttgen ütles, et vägede vähendamine pole ratsionaalne otsus, vaid põhjendatav Trumpi isikuomadustega. „Kõik keerleb tema isiku, mitte maailmavaate või poliitika ümber. Asi on tema vajaduses pälvida heakskiitu ja mõnikord ka vajaduses kätte maksta,” ütles Röttgen. Vasakpopulistliku partei Die Linke fraktsiooni juhile Dietmar Bartschile valmistas teade heameelt ja ta kutsus Saksa valitsust pingutama selle nimel, et kõik USA väed riigist lahkuksid.

Anonüümsust palunud Saksa valitsusallikas ütles Bloombergile, et sõjalises mõttes võib USA vägede vähendamine põhjendatud olla. Pentagonile on Saksamaa territoorium tänapäeval väärtuslik eelkõige transpordikeskusena Lähis-Ida ja Põhja-Aafrika lahingutandrite lähistel, märkis allikas.

Poolal on põhjust loota, et osa Saksamaalt lahkuvaid sõdureid viiakse nende juurde. Wall Street Journaliga vestelnud kõrge USA valitsusametniku kinnitusel on Pentagonil kavas jätkata NATO idatiiva tugevdamist.