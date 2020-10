Berliini uus lennujaam on lõpuks ometi valmis, ehkki ligi 30 aastat pärast idee väljakäimist, üheksa aastat pärast tähtaega ja neli miljardit eurot kallim kui plaanitud. 31. oktoobril avanevast Willy Brandti lennujaamast pidi saama Saksa taasühendamise monument, ent selle rajamine kujunes piinarikkaks. Hädasid süvendab asjaolu, et lennujaam otsustati avada keset pandeemiat, mil lennundus on oma 100-aastase ajaloo suurimas kriisis, enamik lennukeid püsib maapinnal ja suurfirmad seisavad silmitsi pankrotiga. Isegi lennujaama juht ise tunnistab, et tegu on julge, kui mitte hulljulge riskiga.