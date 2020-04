Rootsi purjetab valitud kursil kõigutamatult edasi

Erinevalt ülejäänud Euroopast pole Rootsi end lukku pannud ja loodab sellele, et kodanikud on ise vastutustundlikud ja järgivad ametlikke soovitusi. Valitud lähenemisnurka on ka kritiseeritud, sest Rootsis on registreeritud märgatavalt rohkem koroonaga seotud surmajuhtumeid kui Soomes, Taanis ja Norras. Rootsis ulatub ohvrite arv üle 1900, naabermaades on neid kõige rohkem Taanis – 370. Soomes ja Norras jääb surmajuhtumite arv alla 200. Kui aga võrrelda surmajuhtumite arvu rahvaarvuga, siis jääb Rootsi näitaja Itaalia, Hispaania ja Suurbritannia omale alla. Rootsis on koroonaviirusega nakatunute seas ebaproportsionaalselt suur osa immigrante. Miks?