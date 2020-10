Parempopulistidel Saksamaal, Itaalias ja Austrias ei ole just kõige meeldivam aeg. Koroonapandeemia on Saksamaal vaiba jalge alt tõmmanud erakonnal Alternatiiv Saksamaale, mis pole välja pakkunud ühtegi head lahendust probleemiga tegelemiseks. Veel on erakonnal endiselt paremäärmuslike liikmetega probleem. Hiljuti pidi AfD oma ridadest välja heitma pressiesindaja, kes varem on teatanud, et on fašist, ent avaldas arvamust, et Saksamaale tulgu migrante juurde, sest AfD-l on sellest ainult võta. Hiljem saab nad "maha lasta või gaasitada," kuidas teile rohkem meeldib.