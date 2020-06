Möödunud nädalal avastati Nordrhein-Westfalen‎is Gütersloh’ linna tapamajas suur koroonaviiruse kolle, üle 1500 töötaja andsid positiivse proovi. Liidumaa peaministri Armin Lascheti sõnul on see Saksamaa kõige suurem viiruspuhang. Gütersloh’ piirkonnas elab 360 000 inimest, kes peavad nüüd uuesti harjuma sellega, et juba avatud lasteaiad, baarid, jõusaalid ja muuseumid suleti taas. Igasugustel pidudel on samuti kriips peal: väljaspool kodu tohib kohtuda ainult ühe inimesega korraga.