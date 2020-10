„Igal juhul kohtume keldris. Kes juba on seal varjul ja kes on olnud raketitabamuse ajal kõrgemal – aga maja variseb kokku ja olemegi keldris,” naljatavad ajakirjanikud. Must huumor on sellistes tingimustes tavaline.

Tulelöökide heliga harjud juba teisel päeval. Suletud akendega toas olles võid arvata, et õues lastakse ilutulestikku.