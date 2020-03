Süüria rindelinn käib käest kätte, Kreeka eitab migrantide tapmist

Süüria pealinna Damaskust ja Aleppot ühendaval maanteel asuv Saraqibi linn langes üleeile õhtuks taas Bashar al-Assadi valitsust toetavate võitlejate kätte. Vene kaitseministeeriumi teatel on sinna paigutatud Vene sõjaväepolitseinikud. See tähendab, et mässulisi toetavad Türgi väed peaksid linna tagasivõtmiseks ründama Vene sõdureid.

Kreeka ja Türgi maapiirile on Türgi valitsuse abiga eelmise nädala lõpust saabunud tuhandeid inimesi, kelle vastu Kreeka piirivalve kasutas pisargaasi. Meritsi on pühapäevast alates Türgist Kreekasse jõudnud tuhat inimest. Lesbose saare juures läks üleeile ümber inimesi täis paat, hukkus üks Süüria päritolu laps.