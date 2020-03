Terve hulk tuntud firmasid lõikavad tagakiusatud uiguuride sunnitööst kasu

Austraalia strateegilise poliitika instituut (ASPI) avaldas äsja raporti, millest selgub, et Hiinas tagakiusatud uiguurid on saadetud tehastesse, mille tingimused sarnanevad sunnitööga. Vabrikus valmivad detailid näiteks sellistele ettevõtetele nagu Apple ja Huawei.

ASPI info järgi on u 80 000 uiguuri üle viidud vabrikutesse, kus toodetakse näiteks elektroonikat, tekstiili või autoosi. Raporti autorid on tuvastanud vähemalt 83 Hiina ja välismaist ettevõtet, mis uiguuri sunnitööst kasu saavad. Algatus toimub Hiina riikliku tööjõu ümberpaigutamise projekti osana.