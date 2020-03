Türgi võimud esitasid 20 saudile süüdistuse Khashoggi mõrva eest

Türgi prokurörid esitasid eile süüdistused 20 saudile, kes nende hinnangul vastutavad võimukriitilise kolumnisti Jamal Khashoggi tapmise eest. Süüdistatute hulgas on kaks kroonprints Mohammed bin Salmani lähedast liitlast.

Kui saudid süüdi mõistetaks, ähvardaks neid eluaegne vangistus. USA väljaande New York Timesi sõnul on protsessi alustamine siiski vähetõenäoline, sest Türgi seaduste järgi peab süüdistatu isiklikult kohtus kohal olema. Ent seni pole Türgi võimud saanud isegi kahtlusaluseid üle kuulata.