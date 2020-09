USA president Donald Trump on esitlenud end võimeka ärimehena, kelle ettevõtted on äärmiselt edukad ja teenivad hiigelkasumit. Äsja avaldatud maksudokumendid jätavad asjast märksa ebasoodsama mulje. Ent viimaste aastate jooksul on Trumpi äriimpeerium saanud juurde ühe kasuliku kliendi: USA valitsuse.