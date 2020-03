Uus epideemia vallandas vandenõuteooriate ja väärinfotulva

Koos uue viiruse Covid-19 globaalse levikuga kogub üle ilma hoogu ka vandenõuteooriate ja valeinfo levik. Maailma terviseorganisatsioon (WHO) hoiatab viirusega kaasneva „infodeemia” eest ja kutsub üles alusetut paanikat vältima. „Meie suurim vaenlane pole praegu viirus, vaid sellega kaasnevad hirm, kuulujutud ja stigmad,” märkis reedel WHO juht Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Väärat meditsiiniinfot sisaldavate reklaamide ja postituste vastu on hakanud võitlema ka Facebook ja YouTube, eemaldades näiteks materjali, mis reklaamib viiruse küüslaugu või happetilkadega ravimist.

Sotsiaalmeediasaidil Weibo läksid ruttu lahti jutud, et epideemia algas tegelikult Wuhani viroloogialabori töötajate nakatumisest või koguni biorelva vallapääsemisest. Relvaversioon on jõudnud ka lääne vandenõusaitidele, millest loomingulisemad on „tuvastanud” viiruse väga keerukaid seoseid videomänguga „Resident Evil.”