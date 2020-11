Baškortostani elanikud on kirjeldanud, kuidas kiirabil on väljakutsele vastamiseks kulunud tunde. Ka pole haiglasse pääsemine garanteeritud, kuna voodikohad on täis ja töötajad peavad haiged inimesed tagasi koju saatma, kirjutab Raadio Vaba Euroopa. Ühe kohaliku sõnul pääsevad ravile vaid need, kes on juba täiesti lämbumas.