Euroopa riigid püüavad suurte rahasüstidega oma majandust päästa

On täielik jääaeg, kus mitmes sektoris majandustegevus täielikult seisab. Riigijuhtide nahas ei tahaks praegu tõenäoliselt olla keegi, sest nende tegevus on paljudele elu ja surma küsimus. Mida vähem pankrotte ja töötuid, seda parem on olnud nende päästeplaan. Ärileht vaatas lähemalt, mida Euroopa riigid teevad. Peab rõhutama, et need on esialgsed paketid.

Euroopa võimsaima majandusega Saksamaa tuli välja 750 miljardi eurose stimuleerimispaketiga. Riik pidi esimest korda pärast 2013. aastat võlakoormust suurendama. 600 miljardit sellest läheb ettevõtete laenudeks ja olulistes firmades osaluse ostmiseks. Sotsiaaltoetusteks kulub 156 miljardit eurot. Appi tulevad ka liidumaad, kes omakorda töötavad välja oma meetmeid.

Prantsusmaa, mis on üks tõsisemalt viiruse tõttu kannatada saavaid riike kogu maailmas, koostas esmase 45 miljardi eurose paketi, mis on nagu teisteski riikides suunatud ettevõtetele ja töötajatele. See tõstab nende riigivõla taseme üle 100% SKP-st.