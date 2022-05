KULTUURIBIIT | Etenduskunstniku ja koreograafi Mart Kangro playlist

"Enneminevik" kõneleb mäletamisest ja amneesiast, mis käivad alati käsikäes: mida me otsustame mäletada ja mida unustada? Kultuuribiidis tutvustab koreograaf palu, mis teda loominguliselt mõjutanud on või muul moel praegu kõnetavad.

Mart Kangro ütleb oma muusikavaliku kohta nii: "Minu praegune muusikavalik on suhteliselt pühapäevaselt soirée ja idle."

The Knife'i "Pass this on"

Mõned lood tulevad su ellu, selleks et jääda. Nullindate esimene pool möödus suuresti The Knife'i ulmas.

Carole Kingi "It's Too Late"

Viimasel ajal leian end sageli 70ndates uitamas. Carole King on vist üks neid laulukirjutaid, kelle lugusid kõik teavad, aga teda ennast mitte nii väga. Tema aegumatu pärand on alati kindla peale minek. "Tapestry" on album, millelt võiks siia listi valida pea et iga loo.

Shuggie Otise "Aht Uh Mi Hed"

John Mausi "Dumpster Baby"

Ma ei ole see tüüp, kes tänaval liikudes klappidest muusikat kuulab. Ei saa väga sellest kontseptsioonist aru. Kuidagi ei taha end ümbritsevaid helisid endast ära lõigata. Kohe on tunne, et jään millestki ilma. Või panen end väga haavatavasse seisu, sest üks meel on sandistatud. Enamasti kuulan midagi kui trenni teen. John Mausi "Dumpster Baby" on olnud sagedasti kätekõverduste tunnistajaks. Mingi veider vastuolu selle loo sõnumi ja lootusetu katse vahel oma keha kuidagi arendada tundub koomiliselt absurdne.

Beiruti "Nantes"

"I’ll gamble away my fright, I’ll gamble away my time…"

Asgeiri "Home"

See lugu jõudis minuni läbi Marten Spangbergi lavastuse "Natten", mis kestis terve öö. Algas tund enne südaööd ja lõppes hommikutundidel. Kusagil kella viia aegu hommikul, kui olid juba mitu korda tukastanud, hakkasid etendajad laulma sellest loost oma versiooni ja see kestis ja kestis ja kestis, ligi tunni. Öös on hetki, mis ei lõpe...

Lisa LeBlanci "You Look Like Trouble"

Igal inimesel on vist oma lemmiktsitaat, mida igasse vestlusesse metafoorina toppida üritad, oma reede õhtu baar ja ka oma bandžolugu. See siin minu bandžolugu.

Black Madonna "He Is The Voice I Hear"