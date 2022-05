FAKTIKONTROLL | Austraalias ei keelata ära endale toidu kasvatamist

Mida väidetakse?

Kuidas on tegelikult?

Austraalia põllumajandus- ja õiguskeskuse (Australian Centre for Agriculture and Law) direktor professor Paul Martin ütles AAP faktikontrollile, et seaduseelnõus ei ole midagi, mis keelaks inimestel toitu kasvatada. Professori juhitud asutus tegeleb just põllumajanduse seaduste uurimise ja järelevalvega, et säiliks pikaajaline põllumajanduskultuur. Ta lisas, et jutuks olev seadusemuudatus peaks kontrollima võimalikke taimekasvatusega tekkivaid probleeme. Austraalia loodus on loomult väga kirju ning selleks, et mõned taimeliigid ei hakkaks liigselt vohama või vastupidi – välja ei sureks – on loodud kontrollimehhanismid.