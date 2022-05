RAAMATUBLOGI: Hullumeelsed spordialad

Näiteks jääujumisega saavad vähesed hakkama. Jääujumine erineb taliujumisest selle poolest, et vesi ei tohi olla soojem kui viis kraadi ning läbitav distants alla 450 meetri. MM-il võisteldakse 1000 meetri ujumises ja eks proovige see läbi teha, seljas vaid susped või trikoo. Maailmarekord, muide, on meestel 13.53, naistel 14.21. Jääujumine ihkab saada taliolümpia alaks, ja miks mitte? Ainult et kui mängud toimuvad taas troopikas a la Sotši, siis kust leida nõnda külma vett.

Inimene vs hobune

Tõsine ala on ka maraton inimesed versus hobused, kus tuleb läbida 35 km raskel maastikul, võistlused toimuvad igal aastal Walesis. Võiks arvata, et ega inimene hobuse vastu saa, kuid kaks korda on saanud – 2004. aastal võitis Suurbritannia maratoonar Huw Lobb (tema kergejõustikumaratoni rekord on 2:14.33) hobust kahe minuti ja 17 sekundiga ning kolm aastat hiljem oli sakslase Florian Holzingeri edu suisa 10.54. Võistlus on sedavõrd populaarne, et starti lubatakse vaid 650 jooksjat, 150 teatevõistkonda ja 60 hobust.