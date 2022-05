FAKTIKONTROLL | Laeval elavad Ukraina põgenikud ei pane päevast-päeva pidu

Postitus on vene keeles ning autor ütleb kommentaarides, et sai infot laeval toimuvast väidetavalt inimeselt, kes seal hetkel “elab ja töötab ja elab paremat elu”. Kahjuks täpsemalt allikat teada pole, sest autor Faktikontrolli küsimustele ei vastanud.

Postitus on jõudnud enam kui kümne tuhande inimeseni ning seda on jagatud ka teistesse Facebooki gruppidesse. Näiteks venekeelsesse tallinlaste gruppi Таллиннцы (45 200 liiget).

Mida väidetakse?

Kuigi postituse läbiv toon on Ukraina sõjapõgenike suhtes negatiivne, siis on välja toodud ka spetsiifilised asjad, mis postituse autori nõnda arvama on pannud. Näiteks toob ta välja, et käib igapäevane joomine ja pidutsemine, lausa hommikuni.

Postituses on kirjas, et laeval saavad põgenikud alkoholi avatud baarist. Kõik see ajab nii autori kui ka postituse kommenteerijad küsimuseni – kas maksumaksja hoiab selliselt põgenikke üleval?

Kuidas on tegelikult?

Teadaolevalt laeval joomist ja pidutsemist ei toimu. Seda kinnitasid nii Tallink kui ka sotsiaalkindlustusamet, kes Ukraina põgenike majutusega tegelevad. Põgenikud on paigutatud sinna viimsel vajadusel ning nende elustiil on kaugel “mugavustest”, nagu postitus viitab. Kajutites ollakse valdavalt võõraste inimestega ning päevasel ajal käiakse tööl ja koolis (2).

Tallinki kommunikatsioonijuht Katri Link lükkas ümber kõik postituses esitatud väited. “Oleme korraldanud seal koostöös Eesti ja Ukraina artistidega kontserte – viimati Tanja Mihhailova-Saarega emadepäeval,” täpsustas ta.

“Avatud baari” väide ei vasta samuti tõele. “Laeval on päevasel ajal avatud üks baar, kust saab osta teed, kohvi, karastusjooke,” ütles Link. Ta lisas, et laeval ei müüda ega pakuta alkoholi üldse. Ei buffees, poes ega eelnevalt mainitud baaris.