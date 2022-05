RAAMATUBLOGI: KGB agent: parvlaev Estonia huku järel sattus üks allveelaev vigastustega dokki – Rootsi allveelaev

J.K. Tammineni raamat „Estonia saladused” on järjekordne raamat ses virnas, mis otsib vastuseid küsimustele, mil pole tänini vastuseid. Aga on ju laevahuku uurimise lõppraport... Ha-ha...

Tegelikult annavad kõik Estonia huku ametlikud põhjused kahtluse alla panevad kirjutised ka vastuseid, kuid neil pole ametlikku kinnitust ja seega tituleeritakse need vandenõuteooriateks. Ent kes vähegi lugeda oskab ja maailma mõistab, saab aru, et kõige absurdsem teooria on lõppraport. Jah, Estonia huku uurimine algas uuesti, aga kas mitte liiga hilja, sest naiivne oleks mõelda, et tegelikkuse jäljed pole koristatud.

Tamminen ei avalda just palju uut, kuid hoiab raamatuga teemat elus. Ja see peabki ellu jääma, kuni tõde pole teada. Samas koondab „Estonia saladused” hulga materjali, mis uitab internetis, ühiste kaante vahele. Teosel on kolm osa... Esiteks kirjeldatakse juhtunut, teiseks tuuakse välja endise peaprokuröri Margus Kurmi süüdistused lõppraporti kohta, mis annavad kahtlustele, et uurimiskomisjon ajas maailmale kelbast, jõulise kinnituse. Raamatu kolmas ja kõige mahukam osa kannab pealkirja „Millest ametlikud aruanded ei räägi?” ning sisaldab hulga küsimusi, kuid vähe vastuseid.

Paraku jah, vastuseid ei saa, sest need, kes teavad, ei räägi. Näiteks üritas autor käesoleva raamatu tarvis küsitleda Eesti meest, kel on suhted Venemaa ametlike ja mitteametlike julgeoleku- ja luureringkondadega. „Püüa aru saada, et nendest asjadest ei saa rohkem rääkida. Kui hakkad oma artiklitega lolli mängima, siis võib see sinulegi ohtlikuks muutuda.”

Või siis tsiteerib Tamminen üht ametnikku. „Juhani, millal sa hakkad aru saama, et Eestis ja Venemaal ei ole oluline, mida öeldakse, vaid see, mis jäetakse ütlemata. Kõike pole vaja puutuda. Vähemalt jäta see viimane meelde.”