RAAMATUBLOGI: Hitchcockilik lugu, kus ainult politsei ei tea, kes on mõrvar

„Ohtlik tutvus” on veelgi eripärasem, sest paralleelmaailmu on kolm. Hen ja tema abikaasa Lloydh kolivad uude majja vaikses piirkonnas ning astuvad naabrite juurde tutvust sobitama. Kaminasimsil nipsasju silmitsedes märkab Hen sporditrofeed, just säärast, mis läks kaduma kaks aastat tagasi ühe mõrvatud noormehe kodust. Hen on viimaste aastate jooksul tundnud erilist huvi lahendamata tapatööde vastu ning teda juba alt ei vea.

Naabrimees Matthew saab mõistagi aru, mida Hen uuris, enne kui näost valgeks läks, ja koristab trofee kaminalt. Paraku hilja, sest kui Hen järgmisel päeval naabrinaise juurest läbi põikab, et trofeed lähemalt uurida, kuid seda enam ei ole, kaovad tal kõik kahtlused.

Politsei, kelle poole Hen pöördub, naist mõistagi ei usu. Henil on nimel bipolaarne häire, mille ta sai küll kontrolli alla, kuid tema minevikust leiab nii mõndagi, mis usaldusväärsuse nulli viib.

Eks sa proovi elada ja olla, kui tead, et kõrval pesitseb mõrvar, ent Hen saab hakkama. Enamgi veel – ta jälitab ühel hilisõhtul Matthewd ja näeb, kuidas too järjekordse ohvri teise ilma saadab. Heni ja Matthew pilgud kohtuvad... Lugejal on seks hetkeks ammu teada, mis mees Matthew on, nüüd on ka Henil selgus käes (vaid politsei seikleb kui udus, kui asja uurima hakkab) ning stoori muutub äärmiselt hitchcockilikuks.

„Ohtlik tutvus” on tempokas, üllatavate keerdkäikudega ning ühelgi hetkel pole võimalik aimata, mis edasi juhtuma hakkab. Võib öelda, et see on seni parim Swansoni teos, kuigi kaks eelmist, mis eesti keeles ilmusid –6 „Mõrva väärt” ja „Kõik tema hirmud” – on samuti lugemist väärt.