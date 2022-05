KUULA SAADET | Milliseid kõrvalkulusid on oluline enne korteri ostu uurida? Eksperdid selgitavad

Kui palju klient ise üldse täna huvi tunneb, mis on korteri, maja või ärihoone kõrvalkulud? „Esimene asi, mida küsitakse, on terve aasta kommunaalarved. Aastat on oluline vaadata sellepärast, et saaks võrrelda muutusi ja teha mingisugune oma järeldus, mida tulevik võiks tuua,“ rääkis RE/MAX Central maakler Ruslan Gulida. „Järelturu korterite puhul tuleb kindlasti üle vaadata reaalsed arved, mitte lähtuda energiamärgisest. See ei pruugi olla heaks võrdlusbaasiks erinevate majade küttekulude võrdlemisel,“ lisas RE/MAX Central juhatuse liige Erko Vaks.