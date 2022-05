Põhja-Korea koroonapuhang saadi Kimi väitel kõigest paari nädalaga kontrolli alla

FOTO: AFP | KCNA VIA KNS

Põhja-Korea juht Kim Jong-un on seni keeldunud kõikidest rahvusvahelistest abipakkumistest.

Põhja-Korea riigimeedia teatas pühapäeval, et riigijuht Kim Jong-uni sõnul on Põhja-Korea koroonaolukord paranenud. Parteiametnike sõnul vaadatakse peagi üle ka mõne nädala eest viiruse tõkestamiseks seatud karmid piirangud, sest uute haigusjuhtumite lisandumine on märgatavalt vähenenud.