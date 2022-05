FOTOD | Maailmakuulus viiuldaja Daniel Hope jõudis esmakordselt Eestisse

Daniel Hope on oma kolmekümne aastase karjääri jooksul soleerinud pea kõigi maailma suurimate orkestrite ees ning salvestanud üle kolmekümne albumi. Teda on tunnustatud paljude autasudega muusikalise mitmekülgsuse ja humanitaarprojektidele pühendumise eest. Hope on ka populaarne tele- ja raadiosaatejuht ning on kirjutanud neli raamatut.