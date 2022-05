RAAMATUBLOGI: „Aga sa oled MEIE pede!” Pole tähtis, milline sa oled, vaid see, mida sa teed

Esmalt pisut „Karulinnast” ehk Rootsi keeli Björnstadist. Depressiivne väikelinn, asub tupikus ja on maha käimas. Kaamos ühesõnaga. Aga pilvede vahelt piilub valguskiir. Karulinnal on võimas jäähoki juunioride meeskond, jõudnud finaali ja kui kuningriigi tšempionaadi võidaks, siis... Mitte ainult see, et hoki on Karulinnale kõik – triumf tooks sinna hokiakadeemia ja investeeringud ja... Ühesõnaga lööks linna särama. Kaotus tähendaks, et kõik hea läheks Härjalale ja Karulinn manduks veelgi. Hetk enne väljasõitu finaalmängule kutsuvad politseinikud tiimi suurima staari Kevini bussist välja ja viivad minema – ta oli peol vägistanud ühe neidise. Ja ongi kõik, võitu ei tule. Sel hetkel põkkuvad Karulinnas kaks maailma, suur ja väike. Üks ütleb, et hoki on tähtsam kui kõik muu, teise arvates ei saa üks mäng olla üle inimlikest väärtustest.

Niisiis Karulinn, kus hoki on enamat kui mäng. Hoki on kõik. Ja siis tuuakse meeskonda treenima naine. Naine! Lesbi, mõistagi. Asjad enam hullemaks minna ei saa, eksju? Aga saavad. Sest ühe pettunud tüdruku klõpsitud pilt, mille ta mõtlematult sotsiaalmeediasse laeb („Nii lihtne on arvata, et kui me midagi netti üles laadime, on see sama, mis elutoas häält tõsta, aga tegelikult on see, nagu katuselt kisendamine.”) annab teada, et üks tähtmängijaist, matšomees, on samuti...