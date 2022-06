RAAMATUBLOGI: Mida sõid Hussein, Castro ja teised diktaatorid? Kokad räägivad

Saddam Hussein olnud tavapärane Iraagi mees, kes arvab, et oskab liha grillida. Aga ei oska. Tema valmistatud toitu söödi viisakusest. Nii jutustas Husseini kokk Abu Ali, kes maitses kord presidendi valmistatud koftasid ja kommenteeris, et kui tema midagi säärast kokku keeranuks, saanuks jalaga tagumikku. Need sõnad jõudsid Husseinini, kes kutsus Ali vaibale, hakkas naerma ja andis kokale 50 dinaari. „Sul on õigus, Abu Ali, see oli liiga vürtsikas. Tagastan raisatud liha eest raha.”