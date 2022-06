FAKTIKONTROLL | Jätkuvad valed 5G ja koroona seose kohta – video Peruu kohta on vale

Mida väidetakse?

Videos on kujutatud töömehi, kes langetavad masti-taolisi poste. Rutiku on pealkirjas öelnud, et tegemist on 5G mastidega, mida Peruus maha võetakse, sest “avalikkus on saanud teadlikumaks nendest ohtudest.”

Konkreetset allikat pole Rutiku välja toonud, vaid ütleb, et info pärinevat kohalikult. Ta suunab kasutajad ka 5G ja koroona kohta valeinfot levitavale leheküljele.

Kuidas on tegelikult?

Tegemist on tõepoolest videoga, mis on üles võetud Peruus. Täpsemalt linnas nimega Miraflores, kuhu videos olev telefonimast oli püstitatud ebaseaduslikult – see tehti koidikul ilma omavalitsuse loata. Seetõttu post ka eemaldati. Kuid see kõik toimus 2019. aasta novembris (1) (2).

Video levis mujal maailmas koos väidetega, et Miraflorese elanikud, kes põdesid ebatavalist kopsupõletikku ja verehüübimishäireid, sundisid vallavõimu puuks maskeeritud 5G torni eemaldama. “Ja sellega kadus COVID selles piirkonnas imekombel,” oli kirjas Twitteris levinud postituses. Ka need väited ei vasta tõele.

Tegemist ei olnud 5G torniga. Kohaliku omavalitsuse pressiteates nimetati seda "raadio- ja mobiiltelefoni levi edastusantenniks" (3).

2020. aastal kinnitasid Peruu valitsusasutused, et riigis ei olnud veel ühtegi 5G torni paigaldatud (4) ehk sel ajal, mil video üles võeti, polnud riigis 5G maste üleval.

Videos on ka kuulda, kuidas naine ütleb kaamerasse: “Meie naabrite palvel võetakse lahti sideantenn. Paigaldamisel ei olnud kommuuni luba.” (5) 5G-st ei räägita midagi. Video selle kohta, kuidas masti maha võetakse, postitasid ka linnavõimud Facebooki 2019. aasta detsembris (6).

Miks räägitakse 5G-st ja koroonast koos? Pandeemia algusaegadel leidsid vandenõuteoreetikud, et haiguse ja kõik sellega kaasneva on põhjustanud viienda generatsiooni mobiilivõrk ehk 5G.