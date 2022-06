KUULA SAADET | Millist rolli mängib turvas Eesti loodudes ja majanduses? Ekspert selgitab

Kui me räägime turbast, siis laiemalt võttes saame rääkida märgaladest, mis on üldine kategooria, millest omakorda osad on turbamaad ja nendest omakorda osa on sood. Soid levib maailmas praktiliselt igal pool põhja poolkerast kuni lõunapoolkera tippudeni välja. Lisaks on turvas nendes väga erinev ja turbakoostis lähtub sellest, et millised taimed selles piirkonnas kasvavad. „Üldise definitsiooni järgi on turvas kõrgemate taimede lagunemata jääk. Ehk siis taimed, mis kasvavad liigniiskes kohas või maastikus, kui nad varisevad maha, hakkavad nad märjas keskkonnas aeglaselt kuhjuma, mitte lagune kogu ulatuses. Tavaline metsakõdu okkad ja lehed, mis kukuvad sügisel maha, on kevadeks valdavalt lagunenud. Taimed, mis kasvavad soos, kui surevad, märgades tingimustes nende biomass akumuleerub,“ lisas Eesti Turbaliidu tegevjuht Erki Niitlaan.