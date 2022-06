VÕRDLUS | Rõuged, tuulerõuged ja ahvirõuged. Mis haigustega on tegu ja kas neid peaks kartma?

Andres Meritsa käsivarrel on kaks väikest armi. Need on rõugevaktsiini jäljed. Kõigil, kes on sündinud enne 1980. aastat, leiab taolised armikesed käsivarrelt ja märke tervisekaardilt. Vaktsineeriti kaks korda, 10-kuuselt ja 8-aastaselt.