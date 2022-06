Yana Toom: vene kodanikelt Eestis valimisõiguse võtmine oleks Euroopa Liidus pretsedenditu samm

Nii tuligi Tallinna oravate juht Kristen Michal välja ettepanekuga võtta ära Venemaa kodanikelt õigus valida kohalikel valimistel (EPL 10.06). Ma ei hakka siin loetlema tema argumente, usun, et need on kõigile teada. Kuid jagan teiega vastuargumente, millest Michal üritab mööda vaadata. Justnimelt üritab, sest ei ole võimalik, et nii kogenud poliitik absoluutselt asja ei jaga.