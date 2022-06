Martin Helme: Isamaa otsusest on kahju. Kaja Kallas on täielik läbikukkumine ka julgeolekus

Halb on see otsus minu hinnangul ka Isamaale endale. Pole eriti usutav, et kahe äärmusliberaalse globalistliku erakonnaga valitsuses olles õnnestub neil seista konservatiivsete pereväärtuste või rahvusriigi põhimõtete eest. Ma ei näinud kordagi kusagil mainimist, et Reformi- ja Keskerakonna poolt käivitatud massiimmigratsiooni kavatsetakse pidurdada ja välismaalaste seadust muuta tahetakse. Isamaa läheb sellesse koalitsiooni, makstes arvestatavat hinda oma maailmavaatelise selguse vähenemise näol.